Тверь, 14 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. 13 октября в Министерстве обороны РФ губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в совещании под руководством заместителя министра обороны России Тимура Иванова о строительстве в регионе объектов при поддержке федерального ведомства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, одним из ключевых проектов станет областной военный комиссариат нового формата.

Пресс-служба правительства Тверской области 13 октября в Министерстве обороны РФ губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в совещании под руководством замминистра Тимура Иванова

«Планируем открытие военкомата уже к весеннему призыву 2022 года. Новый, цифровой военкомат в Тверской области должен стать флагманским, образцовым объектом в рамках дальнейшего развития сети военкоматов Российской Федерации», — сказал по итогам совещания Игорь Руденя.

Верхневолжье стало первым регионом в стране, где реализуется пилотный проект по реновации военкоматов. Тему впервые обсудили в июне 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Игорь Руденя на площадке Тверского суворовского военного училища.

«Хочу поблагодарить за это решение Министра Сергея Кужугетовича Шойгу, его заместителя Тимура Вадимовича Иванова. Также благодарим военных строителей, которые принимают активное участие в создании учреждений здравоохранения, социальных и гражданских объектов региона», — отметил Игорь Руденя.