«Хрустальный корабль» на Охте в Петербурге будет со стеклянным полом
Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Победитель международного архитектурного конкурса на создание общественно-делового пространства на Охтинском мысе в Петербурге — японская компания Nikken Sekkei — представила свой проект «Хрустальный корабль», разработанный по заказу компании «Газпром нефть», в чьём владении находится участок.
Как сообщает издание Смольного «Петербургский дневник», согласно проекту, на Охтинском мысе будет возведен комплекс из двух зданий средней высотой 28 метров и общедоступного общественного парка. Кроме того, в здании планируется создать крытый атриум, также доступный жителям и туристам.
Напомним, что на Охтинском мысе сделаны интересные археологические находки, относящиеся к допетровской истории места, где ныне находится Петербург. Их планируется музеефицировать и сделать доступными для обозрения. Для этого в комплексе над археологическими объектами стеклянный пол.
Напомним, в апреле 2021 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил намерение создать в Северной столице Археологический музей, в состав которого будет включена историческая часть территории Охтинского мыса. Там разместиться выставочный зал площадью 1,5 тыс. кв. метров.
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На Охтинском мысе компания «Газпром нефть» планирует разместить свой офисно-деловой центр с общественными пространствами. В то же время петербургские градозащитники предлагают запретить здесь любое новое строительство.