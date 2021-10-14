Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Победитель международного архитектурного конкурса на создание общественно-делового пространства на Охтинском мысе в Петербурге — японская компания Nikken Sekkei — представила свой проект «Хрустальный корабль», разработанный по заказу компании «Газпром нефть», в чьём владении находится участок.

«Газпром нефть» Проект застройки Охтинского мыса

Как сообщает издание Смольного «Петербургский дневник», согласно проекту, на Охтинском мысе будет возведен комплекс из двух зданий средней высотой 28 метров и общедоступного общественного парка. Кроме того, в здании планируется создать крытый атриум, также доступный жителям и туристам.

Напомним, что на Охтинском мысе сделаны интересные археологические находки, относящиеся к допетровской истории места, где ныне находится Петербург. Их планируется музеефицировать и сделать доступными для обозрения. Для этого в комплексе над археологическими объектами стеклянный пол.

Напомним, в апреле 2021 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил намерение создать в Северной столице Археологический музей, в состав которого будет включена историческая часть территории Охтинского мыса. Там разместиться выставочный зал площадью 1,5 тыс. кв. метров.

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На Охтинском мысе компания «Газпром нефть» планирует разместить свой офисно-деловой центр с общественными пространствами. В то же время петербургские градозащитники предлагают запретить здесь любое новое строительство.