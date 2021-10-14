Курган, 14 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Дети из Курганского дома ребёнка переведены в Житниковский детский дом и в центр помощи детям, расположенном в селе Кипель. Об этом сообщает ГТРК «Вести — Курган».

Pixabay.com Малыш

Напомним, в Курганском доме ребёнка проживали 32 ребёнка до четырёх лет. После его реорганизации малышей отправили к детям постарше в другие детдома региона. Специалисты уверяют, что общение со старшими ребятами поможет маленьким детям быстрее адаптироваться и социализироваться. В освободившемся здании дома ребёнка в Кургане открылся ковидный госпиталь.

Отмечается, что сейчас в Курганской области около четырёх тысяч детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Из них 96% проживают в семьях.