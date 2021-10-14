Москва, 14 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В рамках форума «Российская энергетическая неделя» губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков заключили в Москве соглашение по импортозамещению смазочных материалов и технических жидкостей. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков

На протяжении многих лет «Газпром нефть» поставляет продукцию в Алтайский край напрямую с Омского НПЗ и Омского завода смазочных материалов. В регионе действует сеть АЗС компании, обеспечивается заправка самолетов топливом в международном аэропорту Барнаула, битумы «Газпром нефти» применяются для строительства и обслуживания транспортной инфраструктуры.

Новое соглашение «Газпром нефти» и Алтайского края предусматривает поставки высокотехнологичных моторных и индустриальных масел Gazpromneft и G-Energy для применения в автомобильной и специализированной технике предприятий энергетики, ЖКХ и промышленного комплекса региона.

«Подписанное соглашение с «Газпром нефтью» об импортозамещении смазочных материалов позволит алтайским промышленникам закупать высококачественные российские масла напрямую у производителя. Это гарантирует оперативные поставки ГСМ на региональный рынок и, благодаря конкурентоспособной цене, поможет предприятиям края дополнительно повысить эффективность», — отметил глава Алтайского края.

В правительстве Алтайского края ожидают от руководства компании «Газпром нефть» активного участия в закупочных процедурах, проводимых для нужд краевых организаций и ведомств, дальнейшего развития собственной топливной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что нефтяной рынок в стал гораздо более предсказуемым, чем рынок газа, на панельной сессии форума «Российская энергетическая неделя» заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

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