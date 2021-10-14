Москва, 14 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Новые люди» приступили к разработке законопроекта, направленный на защиту трудовых прав выпускников вузов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом сообщила депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

(сс) Wokandapix Студент

«Мы приступили к разработке законопроекта, который позволит решить проблему трудоустройства выпускников вузов», — сказала она.

В частности, стимулировать первого работодателя предлагается налоговыми льготами.

«Траты не столько существенны для федерального бюджета, но вместе с тем могут решит очень серьезные проблемы выпускников», — отметила депутат.

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