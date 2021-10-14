Самара, 14 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Социальные карты жителей Самарской области будут блокироваться исходя из данных о вакцинации держателя карты. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба департамента транспорта администрации города Самары.

Artem Svetlov Автобус в Самаре

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

В социальной сети местная жительница попросила чиновников разъяснить, каким образом лицам старше 65 лет, которые имеют справку о вакцинации, но не имеют регистрации в Госуслугах (соответственно и QR — кодов), избежать блокировки транспортных карт после введения новых ограничений.

Сотрудники департамента транспорта сообщили, что единый оператор приостанавливает действие социальных карт жителей Самарской области на основании постановления губернатора Самарской области от 11 октября 2021 года.

Сообщается, что министерство социально-демографической и семейной политики региона направило информацию по держателям социальных проездных, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 и не болели в течение прошедших шести месяцев этой болезнью. Эти данные были получены из областного министерства здравоохранения.

«Поскольку социальные карты именные, блокироваться будут, исходя из данных о вакцинации держателя карты. Справки и QR — код при входе в транспорт предъявлять не нужно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области приостанавливают действие социальных карт для лиц старше 65 лет. Исключение составляют лица, у которые есть сертификат о вакцинации или документ о перенесенном заболевании. При этом жителям предоставят неиспользованные поездки в другие периоды.