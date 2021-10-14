Москва, 14 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Текущий кризис на рынке газа стал результатом неверных решений европейских потребителей. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на панельной сессии форума «Российская энергетическая неделя».

Minenergo.gov.ru Александр Новак

«Если кому-то нужно, Газпром, конечно, рассмотрит возможности поставок исходя из своих производственных мощностей, которые у него есть. А что касается производственных мощностей, мы в этом году будем иметь, наверное, рекордные объёмы добычи газа, которые Газпром добывает. И в том числе мы, конечно же, в первую очередь обеспечиваем поставки на внутренний рынок для прохождения зимнего периода», — заявил Новак.

«Как сказал вчера президент, не надо перекладывать с больной головы на здоровую проблему неправильного управления собственными рынками», — указал он.