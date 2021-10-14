Рязанский район, Рязанская область, 14 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Тело 15-летнего пропавшего подростка обнаружено в лесополосе около деревни Земенки Рязанской области. В убийстве школьника, которое носило обрядовый характер, подозревают бывшего отчима и его подругу, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Лес

Об исчезновении мальчика стало известно 9 октября 2021 года. Подростка искали правоохранители и волонтёры, в итоге вечером 13 октября его тело с признаками насильственной смерти обнаружили в лесу под землёй и мусором.

Следователи установили, что к исчезновению и гибели ребёнка причастны его бывший отчим 1969 года рождения и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения. По версии следствия, смерть мальчику причинена во время культового обряда.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы.