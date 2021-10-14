Москва, 14 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Базовую математику планируется вернуть в список обязательных для сдачи предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников, которые планируют получить аттестат. Об этом 14 октября заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями школьников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Таким образом, сдавать этот предмет придется даже в том случае, если старшеклассник решил не поступать в вуз.

«Наша позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в вуз. Остальные ребята, которые выбрали математику для поступления в вуз, если они будут иметь положительный результат, также получат аттестат», — сказал Музаев.