Южно-Сахалинск, 14 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко вместе с вице-премьерами Маратом Хуснуллиным и Дмитрием Григоренко побывали 14 октября в строящемся здании нового аэровокзала в Южно-Сахалинске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко вместе с вице-премьерами Маратом Хуснуллиным и Дмитрием Григоренко

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Сдача в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса намечена на декабрь 2022 года.

«Современный аэровокзал — важнейший инфраструктурный проект для нашего региона. Нынешнее здание перестало отвечать требованиям сейсмической безопасности и потребностям в пропускной способности. Для людей будут созданы самые комфортные условия, соответствующие статусу международного аэропорта», — сказал Лимаренко.

Отмечаются плюсы проекта: увеличенная пропускная способность аэропорта с 800 человек в час до 1600, дополнительно построят гостиницу и коммерческие производственные помещения, общая площадь аэропорта — 43,8 тыс. кв. метров.

Новый аэропорт станет базой авиакомпании «Аврора».

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев посетили стройплощадку детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, который строится с 2017 года.