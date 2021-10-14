Махачкала, 14 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Дагестане после ЧП в одной из школ Махачкалы, в результате которого погиб подросток, возбуждено несколько уголовных дел. Кроме дела об убийстве в отношении одноклассника, нанесшего смертельный удар в ходе драки, уголовному преследованию подверглись также директор школы и его заместитель по воспитательной работе. Их обвиняют в халатности, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

ru.torange.biz Уголовное дело

Помимо этого, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Его фигурантом стало руководство частного охранного предприятия, которое должно было осуществлять охрану порядка в школе.

Напомним, 11 октября 2021 года в школе № 51 города Махачкала произошло ЧП — один из школьников в ходе конфликта пустил в ход нож и нанес ранения своему однокласснику. Подросток скончался в больнице от полученных травм. В отношении 15-летнего подозреваемого в убийстве возбуждено уголовное дело. Он арестован на два месяца.

Читайте также: В Махачкале арестовали школьника, убившего одноклассника