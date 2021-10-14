Москва, 14 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. На сегодня существует риск развития стагфляционного сценария мировой экономики. Об этом на заключительной встрече министров финансов и управляющих центральными банками «Группы 20» заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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По его словам, причиной является «применение стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик».

«Инфляция превышает целевой показатель уже в 14 странах «двадцатки», и во многих развитых странах масштабы инфляционного давления беспрецедентны», — подчеркнул глава федерального ведомства.

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«Для экономической политики ключевой вопрос — является ли наблюдаемый всплеск инфляции переходным или долговременным явлением», — добавил Силуанов.

Министр заявил, что Россия придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики и призвал страны «двадцатки» также перейти к скорейшей нормализации с целью контроля над инфляцией.

«Сейчас важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали», — заключил российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что мировая экономика сейчас успешно восстанавливается после кризиса 2020 года, спрос на энергоносители увеличивается.