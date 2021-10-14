Силуанов назвал риски для мировой экономики
Москва, 14 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. На сегодня существует риск развития стагфляционного сценария мировой экономики. Об этом на заключительной встрече министров финансов и управляющих центральными банками «Группы 20» заявил глава Минфина России Антон Силуанов.
Читайте также: Названа главная угроза мировой экономике
По его словам, причиной является «применение стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик».
Также по теме: Экономическая ситуация в РФ ухудшится к началу 2022 года — прогноз
Министр заявил, что Россия придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики и призвал страны «двадцатки» также перейти к скорейшей нормализации с целью контроля над инфляцией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что мировая экономика сейчас успешно восстанавливается после кризиса 2020 года, спрос на энергоносители увеличивается.