Джакарта, , 11:10 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что торговля Индонезии со странами Латинской Америки и Карибского бассейна развивается положительно, сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Prayitno

Ретно Марсуди отметила, что торговый оборот Индонезии со странами Латинской Америки и Карибского бассейна в 2020 году достиг $8,25 млрд. Этот показатель увеличился на 6,45% по сравнению с предыдущим периодом, который составил $7,75 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия предлагает три направления для укрепления экономических отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

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