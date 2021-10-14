Пермь, 14 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Перми планируют повысить стоимость платной парковки автомобилей. Об этом заявил глава города Алексей Дёмкин во время прямого эфира в соцсети «В Контакте».

Парковка

Мэр подчеркнул, что тема повышения платы за парковку обсуждалась давно. Решено расширить зону платной парковки в местах деловой активности. Есть площадки, где заполняемость машинами достигает 90%. Чиновники пришли к выводу о необходимости увеличения тарифа.

Напомним, в Перми с 2016 года действует система платных парковок. Сейчас тариф составляет 20 рублей. Ранее говорили об увеличении платы до 25 рублей.