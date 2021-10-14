Москва, , 11:09 — REGNUM Правительству РФ пора признать несостоятельность накопительной пенсионной системы и вернуть гражданам пенсионные накопления, которые сформировались до заморозки накопительной части пенсии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Пенсионный фонд России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Накопительный компонент пенсионной системы после заморозки в 2014 году потерял всякий смысл. Если никто не решается реформировать и приводить в порядок пенсионную систему, давайте хотя бы вернём гражданам накопления, сформированные до 2014 года. Сейчас эти деньги лежат мёртвым грузом, а инфляция превращает их в пыль», — призвал Миронов.

Он напомнил, что заморозку накопительной части пенсии продлевали до 2018, 2021 и теперь до 2023 года.

«Будущие пенсионеры уже потеряли целое десятилетие, а накопления, сформированные до 2014 года, тают на глазах из-за темпов инфляции. Честнее всего будет признать провал накопительной системы, а деньги отдать гражданам», — полагает депутат.

Миронов также предостерег от передачи этих накоплений в руки частных фондов.

«Главное — передать эти деньги непосредственно гражданам. Действующая пенсионная система не только неэффективна, она ещё очень сложная, запутанная и, мягко говоря, не пользуются доверием», — подчеркнул он.

Лидер партии уверен, что никакие частные фонды подпускать к этим деньгам нельзя, нужно просто раздать их гражданам.

Читайте также: Овдовевшие пенсионеры могут увеличить свою пенсию