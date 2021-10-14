14 октября 2021 | Время чтения 20 мин

Дмитрий Миронов был назначен исполняющим обязанности губернатора Ярославской области летом 2016 года. Спустя год выиграл выборы на эту должность. Он стал первым губернатором-силовиком на этом посту — ранее Миронов работал в ФСО и МВД. В октябре 2021 года Дмитрий Миронов досрочно покинул свой пост, став помощником президента России.

Антон Голицын, , 13:01 — REGNUM Дмитрий Миронов был назначен врио губернатора Ярославской области в 2016 году. Тогда многие в области восприняли это назначение с радостным ожиданием. Отставку его предшественника Сергея Ястребова называли логичным итогом, ведь на своём посту он оказался во многом случайно и большими достижениями похвастать не мог. От нового главы региона, лично знакомого с Владимиром Путиным, ждали решения накопившихся проблем и новых прорывных проектов.

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Дмитрий Миронов стал первым ярославским губернатором, который раньше вообще не имел никакого отношения к региону. До 2016 года область оставалась одним из немногих заповедников местных элит, в то время как в соседних областях уже работали назначенные из Москвы главы. Первый опыт взаимодействия ярославцев с губернатором-«варягом» оказался не самым простым.

На подводной лодке

Начал Дмитрий Миронов со смены команды. Если в начале его работы у кого-то из сотрудников прежней администрации ещё были иллюзии по поводу карьерных перспектив, то они быстро развеялись. Ярославцы последовательно убирались с ключевых постов, а им на смену приходили «варяги» из Москвы, Подмосковья и других регионов. Все заместители губернатора, заместители председателя правительства, директора ключевых департаментов были заменены на приезжих. Даже областную думу возглавил не местный. В дальнейшем эта тактика была распространена и на некоторые муниципалитеты.

Показательна история прихода в Переславль-Залесский «люберецких» управленцев. Сначала Дмитрий Миронов раскритиковал мэра Переславля Дениса Кошурникова. А вскоре мэр был арестован — его обвинили в подписании разрешения на строительство завода «Роснано» в охранной зоне Плещеева озера. Кошурников провёл в тюрьме почти два года, а в итоге был освобождён судом от наказания.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

На место Кошурникова был назначен бывший глава подмосковного посёлка Красково Владимир Волков, главой Переславского района стал друг Волкова Валерий Астраханцев. Работа обоих вызвала яростную критику местных жителей и множество скандалов. Между тем Волков пошёл на повышение — в 2018 году он стал мэром Ярославля. И здесь он не завоевал ни любви, ни доверия жителей, однако не потерял поддержки Миронова.

Практика выдавливания местных со значимых постов привела к появлению своего рода закрытой корпорации приезжих чиновников, живущих в региональном правительстве как на подводной лодке. Очевидно, что не все они прибыли с Ярославль с благими целями. Несколько приезжих чиновников стали обвиняемыми по коррупционным делам. Так, директор департамента Госжилнадзора Елена Скоробогатова обложила данью управляющие компании и фиктивно устроила сотрудника на работу. Не отставала по коррупционным делам и мэрия Ярославля.

Были среди иногородних назначенцев и удачные примеры. Ярославцам понравился стиль работы и неравнодушие зампреда правительства Анатолия Гулина, курирующего медицину. Неплохо работал другой вице-премьер — куратор культуры и туризма Максим Авдеев.

Но в целом практика завоза «внешней команды» вызывала у ярославцев неприятие. Большинство чиновников не приобрели квартиры в Ярославле, живя в съёмном жилье и работая «вахтовым методом». Не пустил корни в регионе и сам Дмитрий Миронов.

Самый закрытый

Дмитрий Миронов стал самым закрытым ярославским губернатором в постсоветское время. Если его предшественники приходили на каждое заседание областной думы, то Миронов появлялся в парламенте лишь раз в год — во время обязательного отчёта. Жители жаловались и на то, что не могут попасть к нему на приём. Полностью исчезла практика прямого общения губернатора с журналистами, каких-либо пресс-подходов. За пять лет работы губернатор провёл всего три пресс-конференции.

Если в начале работы главе региона тяжело давались любые публичные выступления, то в конце срока он свободно мог говорить с трибуны, не глядя в текст. Однако в целом закрытость главы региона сохранилась.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

Проекты

Предшественника Миронова Сергея Ястребова часто критиковали за отсутствие амбициозных проектов, инерционность и консерватизм. У команды Дмитрия Миронова амбиции были на порядок выше. И сам губернатор, и его подчинённые не раз заявляли о тех или иных громких проектах. Не все они стали реальностью.

Так, уже в начале работы Дмитрий Миронов заявил о том, что займётся решением проблем обманутых дольщиков, и последовательно все пять лет работал над этим. По данным областного правительства, были восстановлены права 5793 участников долевого строительства, завершено 70 долгостроев. Если в начале работы губернатора дольщики регулярно выходили на пикеты к зданию областного правительства, то к концу срока это явление сошло на нет.

Ещё одним событием стал снос недостроенной ещё в советские времена гостиницы «Чайка», развалины которой встречали всех въезжающих в исторический центр. Сейчас на её месте строится корпус IT-компании.

За пять лет работы команде Миронова удалось завершить строительство нескольких детских садов и одной школы, которые были брошены подрядчиками при Сергее Ястребове.

Заметными стали работы по благоустройству областного центра. Деньги на это (600 млн рублей) выделил мэр Москвы Сергей Собянин. Часть работ — замена серой плитки на красную, установка заборов с гербом города — вызвала критику горожан. Удачными все признали благоустройство Демидовского сквера и создание бронзовой карты города у церкви Ильи Пророка. Также на московские деньги были восстановлены здания Кирилло-Афанасьевского монастыря в центре города.

Удалось Дмитрию Миронову сдвинуть с мертвой точки и восстановление церкви Богоявления на Острову в селе Хопылёво. В церкви был крещен будущий адмирал и святой Фёдор Ушаков. Храм находился в руинированном состоянии и мог обрушиться в любой момент. За деньги спонсоров и федеральные средства храм был отреставрирован, в планах — возрождение монастыря и строительство паломнического центра.

В 2017 году, перед губернаторскими выборами, Дмитрий Миронов презентовал амбициозную программу развития «10 точек роста». Оценить её исполнение не представляется возможным — она была рассчитана до 2025 года. Но и ряд промежуточных показателей не был достигнут. Например, обещалось, что «через три года в школах области обучение будет проводиться только в первую смену». Прошло четыре года, а вторая смена никуда не делась.

Школьный класс Yarregion.ru

Ввоз московского мусора

На отношение ярославцев к Дмитрию Миронову сильно повлиял скандал, связанный с ввозом на полигон «Скоково» под Ярославлем мусора из столицы в 2018 году. Власти сначала пытались скрывать этот факт, но местные коммунисты привели неоспоримые доказательства. В центре города прошёл стихийный митинг, собравший около двух тысяч человек. На машинах появились наклейки «Нет московскому мусору».

В правительстве области объяснили, что таким образом решили помочь Москве, которой стало некуда девать отходы из-за перегруженности полигонов Подмосковья. Дмитрий Миронов пообещал, что ввоз мусора остановят до конца года, а сам полигон будет модернизирован и получит очистные сооружения. Сооружения были закуплены и поставлены на полигон, но насколько эффективно они работают — вопрос открытый. Журналистов туда ни разу не пригласили.

А вот ввоз мусора из столицы прекратился в обозначенный срок, губернатор сдержал своё обещание.

Экономическая централизация и приход «московских»

Приход Дмитрия Миронова ознаменовался рядом неоднозначных инициатив в экономической сфере. Серьёзное сопротивление коммунальных компаний вызвало создание единого расчетного центра в сфере ЖКХ — «ЯрОбл ЕИРЦ». Частная фирма была учреждена двумя никому не известными жителями Подмосковья Мурзиным и Верёвкиным. Однако в своем указе губернатор признал целесообразным перевести туда все коммунальные расчёты. При этом комиссия этого центра в несколько раз была выше рыночной цены.

«Уламывать» коммунальщиков принялись чиновники регионального правительства, в ответ последовали жалобы в ФАС от предпринимателей. Они заговорили о попытке передела коммунального рынка. Противостояние длилось несколько месяцев. В итоге перевести расчёты в «ЯрОблЕИРЦ» согласились в основном муниципальные и государственные компании. В целом идея унификации расчётов потерпела фиаско.

В областном правительстве централизацию «коммуналки» пытались объяснить решением проблемы долгов перед Газпромом. Дмитрий Миронов заявил о том, что в течение пяти лет долги, которые росли при его предшественниках, будут погашены. Соглашение об этом было подписано с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Миллер в ответ пообещал развивать экономику региона — построить завод по производству сжиженного природного газа в Большесельском районе. Губернатор заявил и о том, что уже в 2019 году газ придёт в Брейтовский район, где его никогда не было. Ни одно из этих трёх обещаний не было выполнено. Брейтовский проект завис на стадии проектирования.

Стремление к централизации финансовых потоков было заметно и в других сферах. Так, региональные власти забрали у муниципалов полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, а вместе с ними — крупнейшие водоканалы региона. Водоканалам были обещаны модернизация и развитие. Правда, привлечь крупные инвестиции в эту сферу за время губернаторства Дмитрия Миронова не удалось. Реконструкция очистных сооружений началась лишь в Ярославле. Рыбинск попал в программу финансирования от «Нового банка развития» БРИКС, но пока что финансирование и работы не начались.

А вот обещание Дмитрия Миронова построить очистные сооружения в Ростове так и остались на словах. В городе остро стоит проблема качества питьевой воды, а неочищенные стоки канализации время от времени текут прямо в крупнейшее в области озеро Неро.

Полностью централизована оказалась и мусорная отрасль региона. Единым оператором по обращению с отходами стало ООО «Хартия», владельцем которого является сын бывшего генпрокурора Игорь Чайка.

Игорь Чайка и губернатор Дмитрий Миронов на подписании инвестиционного соглашения Yarregion.ru

Целый ряд крупных контрактов в Ярославской области получила ГК «ЕКС», которая стала первым «суперподрядчиком», строя дороги, мосты и объекты социальной сферы. Схожая тенденция проявилась и в сфере транспорта. На многие маршруты в области пришли перевозчики из Москвы и Подмосковья, которые существенно потеснили местный бизнес, ему пришлось осваивать менее прибыльные рынки соседних регионов. На некоторых маршрутах приход москвичей стал позитивной тенденцией — там появились новые автобусы. Хуже всего пришлось Ярославлю. Здесь так называемая «транспортная реформа» вызвала шквал возмущения жителей, лишившихся привычных маршрутов и вынужденных подолгу ждать автобусов на остановках.

Неоднозначной стала попытка централизации и в сфере капитального ремонта. Сначала крупные московские подрядчики срывали работы, но исправно получали деньги. Затем региональные власти сменили тактику, перейдя к практике «освоения» денег на дорогих, но ненужных жителям работах, таких как массовая замена лифтов. При этом был поставлен заслон праву жителей самим распоряжаться взносами на капремонт. Впрочем, о таких хозяйственных тонкостях Дмитрий Миронов, возможно, даже и не слышал.

Водка, мороженое и Тутаевская ПГУ

Серьёзной проблемой в начале работы Миронова для бюджета области стала остановка Ярославского ЛВЗ, которая произошла в результате мошеннических действий собственника. Бюджет лишился солидных поступлений от алкогольных акцизов. Завод находился в процедуре банкротства. За несколько лет Ярославский ЛВЗ обрёл нового собственника, производство удалось восстановить.

Другой болевой точкой была Тутаевская ПГУ, дочка обанкротившейся «Ярославской генерирующей компании». Несмотря на миллиардные вложения, парогазовая электростанция в городе Тутаеве не была достроена. Некоторые эксперты говорили о том, что она вообще не сможет заработать. В 2020 году станцию удалось запустить, она начала выработку электроэнергии и тепла для города Тутаева.

Администрации Миронова удалось добиться возобновления работы НПЗ имени Менделеева, но завод находится в системном кризисе, выхода из которого не видно.

В том же Тутаеве при Миронове была создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), что позволило привлекать в город инвестиции. Крупнейшим проектом стало строительство фабрики мороженого компании «Айсберри-ФМ». Также ТОСЭР были созданы в Ростове и Гаврилов-Яме, но серьёзных успехов на этих территориях добиться не удалось.

Однако в целом индекс промышленного производства в Ярославской области во время работы Дмитрия Миронова стабильно рос.

Проблема африканского сома в средней полосе

Ярославская область традиционно является промышленным регионом, однако команда Дмитрия Миронова упорно пыталась сделать его центром сельского хозяйства. В этих попытках были как реальные проекты, так и воздушные замки.

Так, при Миронове власти заговорили о том, что сделают регион центром «аквакультуры». Планировалось заняться передержкой крымских устриц, звучали обещания выращивать в области форель, сига и даже африканского сома. Власти собирались поддерживать производителей морально и материально. Особенно назойливым журналистам однажды даже показали несколько чанов с африканскими сомятами, но где они теперь?

Блефом оказалось анонсированное строительство крупного кролиководческого комплекса в Даниловском районе. Дальше размещения красочного плаката дело не пошло. Когда власти заговорили о пчеловодческом кластере и мясном коневодстве, ничего, кроме смеха, эти слова уже не вызывали.

Кролики

Не принесла заметных плодов и идея ввода в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. По инициативе Миронова субсидия на распашку таких земель была увеличена в несколько раз, но затем дело тихо сошло на нет. Сами селяне заявили, что субсидия всё равно не покрывает затрат. Нового импульса развития растениеводство в регионе не получило.

Неудавшееся укрощение строптивых

Назначение губернатора-силовика многие в Ярославле связывали с попыткой Москвы «навести порядок» в традиционно протестном регионе. Правда, зачастую эта практика вылилась в «разборки» с критиками самого Миронова.

Для начала места для митингов были перенесены из центра Ярославля на окраины. В отношении организатора таких митингов лидера коммунистов Александра Воробьёва полиция начала возбуждать административные дела, которые грозили перерасти в уголовное преследование.

Уголовное дело было возбуждено против бывшего замгубернатора по внутренней политике Юрия Бойко, которого его сменщики в обладминистрации посчитали организатором интриг против новой власти. Пал жертвой и многолетний соратник Бойко председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин: его демонстративно лишили депутатских полномочий за микроскопическое нарушение.

Гайки закручивались по всем фронтам, так что даже владельцы ярославской редакции «Эха Москвы» приняли решение закрыться от греха подальше: на волне «Эха» символично появилось радио «Маруся FM». Борьба с инакомыслием порой приобретала абсурдные формы. Так, под пресс попал политически безобидный документальный фильм «Мы объявляем вам весну», снятый местными деятелями культуры. Перед премьерой фильма в кинотеатре отключили электричество. Когда авторы запустили бензогенератор, в зал ворвались сотрудники МЧС, а вслед за ними и полиция. В итоге муниципальный ДК попросту отказал киноклубу в аренде помещения.

Велись разборки и с журналистами. Полиция возбудила административное дело против ярославского шеф-редактора ИА REGNUM Алексея Яковлева, критиковавшего губернатора в своем телеграм-канале. Такие же дела были заведены и по фактам публикаций в ИА REGNUM и местном портале «Ярньюс». Формальным поводом для преследований стали «фейки о коронавирусе», прямыми источниками информации о котором, однако, были сами борцы против пандемии и государственные органы власти. Но с органами власти бороться преследователи журналистов почему-то не стали.

Апофеозом такой политики стал открытый конфликт с бывшим губернатором области Анатолием Лисицыным — его лишили именного пожизненного места в вип-ложе хоккейной арены, а также исключили из политсовета «Единой России». Один из основателей партии власти в регионе демонстративно покинул её ряды и вступил в «Справедливую Россию».

Усилия внутриполитического блока администрации Миронова предсказуемо дали противоположный результат. На выборах в областную думу в 2018 году коммунисты утроили своё представительство, взяв 11 мандатов вместо четырёх. А на выборах в Госдуму в 2021 году одномандатные округа выиграли справедливороссы Грешневиков и Лисицын. При этом экс-губернатор выиграл у олимпийского чемпиона Андрея Коваленко, которого поддерживал лично Дмитрий Миронов.

Андрей Коваленко «Единая Россия» в Ярославле

Эх, дороги — пыль да туман

Одна из самых болезненных тем для Ярославской области — состояние дорог. Хроническое недофинансирование, коррумпированность отрасли и монополизм довели Ярославль до репутации «города без дорог» ещё задолго до Миронова. Так, в областном центре был закрыт из-за аварийного состояния мост через реку Которосль, соединяющий два крупных района. Денег на его ремонт не было.

Одним из первых шагов нового губернатора стало решение как раз этой проблемы. По итогам встречи с Владимиром Путиным деньги были выделены, взамен старого довольно быстро построили новый мост. Но на этом очевидные успехи и закончились. Область получала финансирование по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», но объёмы строительства и ремонта не позволяли закрыть проблему полностью. К тому же и качество в ряде случаев хромало. На федеральный уровень вышел скандал с «исчезнувшей дорогой» Карабиха — Введенье: «регенерированный» по прогрессивной технологии асфальт развеяло ветром и смыло дождём.

Проблемы возникли и при реконструкции Добрынинского путепровода стоимостью более миллиарда рублей. Сразу же после завершения работ одно из пролётных строений начало разрушаться. Пришлось его демонтировать и переделывать заново. Виновным назвали проектировщика.

Несмотря на отдельные достижения, в целом привести в порядок региональную дорожную сеть за пять лет работы Дмитрию Миронову не удалось. Специалисты в сфере туризма констатируют: при обилии интереснейших памятников и музеев доехать до многих из них зачастую просто невозможно.

Неясно, что будет и с анонсированными Дмитрием Мироновым крупными дорожными проектами — реконструкцией моста через Волгу в Рыбинске и строительством третьего моста с развязками в Ярославле. Хочется верить, что у нового руководства хватит сил не бросить их на полдороге.

Театр и море

На посту губернатора Дмитрий Миронов столкнулся с двумя внешними вызовами. Первым стала история с попыткой объединения Ярославского театра имени Волкова с Александринским театром Санкт-Петербурга. Объединение задумали художественные руководители театров. Оно получило поддержку их учредителя — Минкульта.

Миронов сначала заявил, что поддерживает объединение, но вскоре понял, что жители на другой стороне. Ярославцам идея не понравилась. Они посчитали, что Волковский театр утратит своё лицо и станет филиалом питерского. Оказалось, что политического веса Миронова достаточно, чтобы развернуть Минкульт. Объединение было остановлено, более того, ярославский театр получил статус объекта особо ценного культурного наследия.

Вторым внешним вызовом стали планы построить на берегу Рыбинского водохранилища целлюлозный завод. Завод планировался в Вологодской области, но ярославцы логично стали переживать, что отходы от него приплывут в Ярославскую. Именно ярославское побережье активно используется для рекреационных целей из-за близости к Москве.

До Миронова против строительства выступали лишь экологи и коммунисты, но их голоса никто не слышал. Вмешательство ярославского губернатора при поддержке первой женщины-космонавта Валентины Терешковой дало результаты: проект был отменён на федеральном уровне. Остаётся открытым вопрос — навсегда ли?

Валентина Терешкова выступает в Думе РФ 10 марта 2020 Duma.gov.ru

Несмотря на свою закрытость, в обоих случаях губернатор ориентировался на мнение ярославцев и фактически сделал то, что они и требовали.

Нацпроекты и оптимизация медицины

Время работы Дмитрия Миронова выпало на разгар реализации национальных проектов. Один из них по политическим соображением региональные власти даже присвоили, назвав губернаторским проектом «Решаем вместе!». Регион активно заявлялся на финансирование практически по всем нацпроектам и получал деньги.

Реализация шла с разной степенью успешности. Наиболее эффективно дело обстояло со строительством детсадов и школ. За пять лет были построены 24 детских сада общей вместимостью 3700 мест. Впервые за много лет новые школы появились в крупнейших городах области — Ярославле и Рыбинске (запланированы объекты были задолго до Миронова). Началось строительство школы в селе Вощажниково.

Куда хуже вышло с нацпроектом «Экология». Так, в Большом селе построенные очистные сооружения не могут ввести в эксплуатацию уже почти год, а результатом работ стал сброс неочищенных стоков прямо в реку. А в Рыбинском районе по факту нарушений при строительстве ФСБ возбудила уголовное дело.

Самым крупным объектом стал новый корпус областной онкологической больницы (нацпроект «Здравоохранение»). По масштабу он сравним лишь с областным перинатальным центром, который строился к 1000-летию города. Работы пока не завершены.

Значительное недовольство ярославцев вызвала оптимизация системы здравоохранения, которая была начата ещё при Ястребове и продолжилась при Миронове. Однако роль губернатора здесь невелика: аналогичные процессы шли по всей стране.

Мировой чемпионат и лопнувший «Шинник»

Дмитрий Миронов увлекается спортом, в частности играет в хоккей. Спорту он уделял особенное внимание и в своей работе. Так, перед губернаторскими выборами в области появилось 70 площадок для занятий воркаутом, хоть и не все ярославцы понимали, что это такое. Было построено 6 ФОКов и 10 пришкольных стадионов (помог Газпром).

Самым крупным спортивным проектом стало участие Ярославля в предстоящем чемпионате мира по волейболу. Здесь в полной мере проявились лоббистские способности Миронова: при Ястребове город претендовал на футбольный мундиаль, но проиграл Саранску.

К чемпионату решено было построить современный волейбольный центр на проспекте Фрунзе. Однако в ходе подготовки стало ясно — к 2022 году новый объект не сдать. Матчи пройдут на хоккейной арене (построенной ещё Лисицыным), а волейбольный центр пришлось сдвинуть на более позднее время. Сейчас его строительство началось, финансирует объект бизнесмен Михаил Гуцериев, часть строится на деньги федерального бюджета.

Михаил Гуцериев Пресс-служба ОАО НК «РуссНефть»

А вот с футболом у губернатора не задалось. Правительство области является учредителем и спонсором футбольного клуба «Шинник», курирует его замгубернатора. Именно при Дмитрии Миронове команда, некогда игравшая в высшей лиге, впервые в своей истории заняла последнее место в первой лиге и вылетела во вторую. За пять лет работы «Шиннику» так и не нашли спонсора, он продолжает финансироваться, по сути, за счёт областного бюджета. В городе время от времени раздаются голоса, чтобы закрыть клуб насовсем или открыть новый.

Итоги

Несмотря на достижения во многих сферах, за пять лет работы Дмитрий Миронов так и не стал для ярославцев своим. Сказалась и закрытость губернатора, и недоверие жителей к приезжим чиновникам, и ряд совершённых ошибок. Попытки экономического передела привели к тлеющим конфликтам с местным бизнесом, который считал администрацию Дмитрия Миронова командой «захватчиков».

Пожалуй, наибольший урон имиджу губернатора в глазах жителей областного центра — а в Ярославле живёт половина населения области — стала работа на посту мэра города Владимира Волкова. При нём возникли серьёзные проблемы с уборкой снега, ямами на дорогах, транспортом, не утихали коррупционные скандалы. Ярославцы даже собрали несколько тысяч подписей за отставку мэра, но Дмитрий Миронов никак на это не отреагировал.

Распутывать клубок этих противоречий теперь придётся новому губернатору. Прочем, большого оптимизма в связи с назначением Михаила Евраева жители области не испытывают. «Ведь он тоже прислан из Москвы», — говорят они.