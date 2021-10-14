Москва, 14 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В 2022 году число обязательных предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) увеличивать не планируется. Об этом 14 октября заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями школьников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Чиновник отметил, что окончательное решение о том, в каком формате будут проведены экзамены в 2022 году планируется принять в ближайшее время. Однако уже сейчас ясно, что проводить их в дистанционном формате не станут, поскольку для этого пока отсутствуют необходимые технологии.

«В ближайшее время мы дадим уже окончательный ответ на многие вопросы: будет ли похожа сдача точно на ковидные две сессии или мы вернемся в старый формат», — сказал Музаев.