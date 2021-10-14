Эдмонтон, Канада, 14 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Lisa Gansky «Эдмонтон Ойлерз»

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили нападающие Ессе Пульюярви и Зак Хайман. У «Ванкувера» отличились защитники Оливер Экман-Ларссон и Куинн Хьюз.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Эдмонтона». Решающий бросок исполнил форвард Кайл Туррис.

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