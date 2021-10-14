Депздрав опроверг информацию о дефиците ковид-коек в Костромской области
Кострома, 14 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области АннаМавренкова подвергла сомнению информацию о нехватке коек в ковид-стационарах, сообщает ИА REGNUM.
Ранее ГТРК «Кострома» выпустиларепортаж, в котором говорилось о переполненности «красных зон» в больницах региона. В частности, упоминалась, что в «коронавирусной» клинике городской больницы Костромы вместимостью 100 мест лежат 134 пациента, Окружная больница Костромского округа No 2 приняла 228 пациентов вместо возможных 185.
Эта информация идёт вразрез со словами чиновницы. По сведениям депздрава, заполняемость койко-мест находится на уровне 94%, около 80 койко-мест находятся в резерве для приёма экстренных пациентов из скорой помощи:
18 октября в Костромской области планируют открыть 40 новых мест для лечения пациентов с COVID-19, койки расположатся в нерехтской и галичской больницах.
Справка: в регионе идёт четвёртая волна коронавируса, суточные рекорды по заболеваемости обновляются на протяжении недели. По данным на 14 октября COVID-19 диагностировали у 153 человек, что является абсолютным максимумом за всю историю пандемии в регионе. Для снижения заболеваемости с 15 октября по 1 декабря 2021 года в области будет действовать ряд противоэпидемических мер и ограничений — ряду организаций предписано привить 80% сотрудников, в общественные места костромичей будут пускать по сертификатам вакцинации и QR-кодам, в области возвращена самоизоляция для непривитых пенсионеров. По прогнозам Роспотребнадзора, ограничительные меры должны дать результат «ориентировочно через две недели» после начала действия.