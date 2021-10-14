Кострома, 14 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области АннаМавренкова подвергла сомнению информацию о нехватке коек в ковид-стационарах, сообщает ИА REGNUM.

Adm44.ru Койка

Ранее ГТРК «Кострома» выпустиларепортаж, в котором говорилось о переполненности «красных зон» в больницах региона. В частности, упоминалась, что в «коронавирусной» клинике городской больницы Костромы вместимостью 100 мест лежат 134 пациента, Окружная больница Костромского округа No 2 приняла 228 пациентов вместо возможных 185.

Эта информация идёт вразрез со словами чиновницы. По сведениям депздрава, заполняемость койко-мест находится на уровне 94%, около 80 койко-мест находятся в резерве для приёма экстренных пациентов из скорой помощи:

«У нас достаточно мест, дефицита нет. Да, мы работаем в трудной ситуации, практически с колёс. Постоянно идёт обмен — из стационаров идёт выписка, места заполняются новыми пациентами. Но свободные койки — эти самые 6% для пациентов скорой помощи есть. Очередей на госпитализацию тоже нет — в течение суток мы кладём всех, кому нужна помощь» , — сказала Мавренкова .

18 октября в Костромской области планируют открыть 40 новых мест для лечения пациентов с COVID-19, койки расположатся в нерехтской и галичской больницах.