Москва, 14 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Планы по достижению углеродной нейтральности часто строятся на совершенно нереалистичных предпосылках. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на панельной сессии форума «Российская энергетическая неделя».

Minenergo.gov.ru Александр Новак

«Международная энергетическая пресса, к которой я с большим уважением отношусь, говорит, что для достижения углеродной нейтральности с 2021 года необходимо прекратить осуществлять инвестиции в любые углеводородные проекты», — заявил Новак.

«Ну, мне кажется, это просто не имеет никакого отношения к реальной жизни», — указал он.