Берлин, 14 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В сети появились рендерные изображения электрического спорткара Porsche 718 Cayman, который дебютирует в 2024 году. Изображения размещены на сайте издания Motor.es.

Motor.es Porsche 718 Cayman 2024

Porsche 718 Cayman на протяжение пяти лет был представлен в различных модификациях. На данный момент разрабатывается модель 718 Cayman GT4 RS. Однако в планах компании выпуск электрической версии Porsche 718 Cayman.

Ожидается, что на авторынке новинка появится в 2025 году, а представлена будет через три года.

По предварительной информации, модель сохранит спортивный дизайн марки. При этом электрический Porsche 718 Cayman получит общие черты с Taycan.

Пока нет информации по поводу того, на какой платформе будет основана новинка.

Ранее стало известно, что компания Porsche выпустит электрические версии родстера 718 Boxster и купе 718 Cayman к 2024 году.

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