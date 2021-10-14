Уфа, 14 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Помещение храма Екатерины Великомученицы загорелось в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь

Сообщается, что утром 14 октября спасатели Краснокамского района получили сведения о пожаре в деревне Шушнур.

Прибыв на место, огнеборцы установили, что в церкви Екатерины Великомученицы горит молитвенная комната размером 5×5 метров: пожар вспыхнул в бревенчатом одноэтажном здании размером 12×7 метров.

Отмечается, что огнём повредил церковные принадлежности, а также потолок и стены на площади 10 кв. метров.

К счастью никто не погиб и не пострадал. Спасатели оперативно ликвидировали открытое горение. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.