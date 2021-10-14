Торонто, Канада, 14 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

В составе «Торонто» шайбы забросили нападающие Пьер Энгвалль и Вильям Нюландер. У «Монреаля» отличился форвард Джонатан Друен.

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