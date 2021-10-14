Москва, 14 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Новый детский сад на 345 мест построили на Ясеневой улице в Москве, сообщает 14 октября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Общая площадь трёхэтажного здания составляет 6,5 тыс. кв. метров. Помимо групповых и игровых помещений, будут оборудованы музыкальный и два физкультурных зала, а также помещения для различных кружков.

В мэрии уточнили, что новый детсад построен в жилом квартале. Там также возводятся школа и ФОК, они будут готовы в 2022 году.

Всего в Москве за последние десять лет построили 447 зданий образовательных учреждений — 321 детский сад и 126 школ.