Челябинск, 14 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Жители Челябинска утром 14 октября жаловались на сильный смог. Об этом пишут СМИ.

ИА REGNUM Челябинск

По данным регионального минэкологии, причиной произошедшего стало тление торфа под Екатеринбургом. С него и добрались на Южный Урал воздушные массы.

Как сообщало ИА REGNUM, тление торфяника пытаются ликвидировать с 11 октября. Из-за смога властям даже пришлось перекрыть дорогу и отправить учеников одной из школ Екатеринбурга на дистанционку.