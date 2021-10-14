Кагальницкий район, Ростовская область, 14 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Прокуратура Ростовской области начала процессуальную проверку по факту опубликованной в социальных сетях видеозаписи жестокого избиения 11-летней девочки сверстницами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

Как выяснилось, инцидент произошёл в Кагальницком районе, а жуткие кадры снимали две школьницы. При этом попытку остановить драку предприняли двое подростков, когда девочки продолжали спокойно наблюдать за издевательствами.

Известно, что зачинщицы драки находятся во внимании органов профилактики в связи с ненадлежащим поведением. Однако должных профилактических мер к ним не принято в связи с отсутствием контроля отдела образования администрации района.

«В связи с этим прокурором главе администрации района внесено представление об устранении нарушений и обеспечении надлежащего исполнения обязанностей органами системы профилактики», — уточнили в прокуратуре.