Чита, 14 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 14 октября от коронавируса полностью привиты уже 334 138 человек (+1244 за минувшие сутки). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Ещё 353 906 (+1667 за выходные дни) граждан получили первый компонент вакцины.

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Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на14 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 72 028, причём 247 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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