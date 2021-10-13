Москва, 14 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Режиссёр Константин Богомолов высказался относительно автомобильной аварии, в которую попала его жена, журналистка Ксения Собчак. Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 13 октября.

Instagram.com/Konstantin Bogomolov Ксения Собчак и Константин Богомолов

https://www.instagram.com/p/CU-ql1psPH7/

«Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами», — считает режиссёр. Однако Богомолов добавил, что есть и те люди, кого он считает «последними подонками» во всей этой истории. «Но последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счёты и прочитать нотацию», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что 9 октября 2021 года автомобиль, в котором находилась Ксения Собчак, столкнулся с другим автомобилем. В результате этого скончался один человек и пострадали ещё двое.