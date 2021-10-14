Москва, 14 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Доля углеводородов в мировом энергетическом балансе снижаться будет, но далеко не так быстро, как прогнозируют некоторые аналитики. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на панельной сессии форума «Российская энергетическая неделя».

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Новак

«Мы думаем, что доля углеводородов будет снижаться до 70%, 65% в ближайшие десятилетия, а не до 20−30%, как прогнозируют некоторые аналитические агентства или эксперты», — заявил Новак.

«К этому нужно подходить очень аккуратно, к будущему. Потому что зима этого года и тот кризис, который мы видим на газовом рынке, говорит о том, что фактически основная проблема идёт от того, что есть некачественное планирование баланса спроса и предложения энергетических ресурсов, которое приводит к таким колебаниям», — указал он.