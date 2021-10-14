* запрещённая в России организация

Москва, 14 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Преображенский суд Москвы приговорил главу так называемого профсоюза «Альянс врачей» (включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Анастасию Васильеву к одному году ограничения свободы, сообщили в пресс-службе суда.

Freesmi.by Суд

Суд признал ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции.

Сторона обвинения просила суд назначить ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемый профсоюз работников здравоохранения, созданный при поддержке осужденного блогера Алексея Навального, возглавляет его «личный окулист» Анастасия Васильева.

Отметим, в 2019 году блогеры нашли у Васильевой во владении элитную недвижимость, стоимость которой может превышать 50 млн рублей.

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