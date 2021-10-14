Москва, 14 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может быть отменен в 2022 году. Об этом 14 октября заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями школьников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Чиновник отметил, что вопрос об отмене досрочного этапа стоит уже давно ввиду его не слишком высокой востребованности, а также в виду угрозы распространения коронавируса.

«Здесь вопрос дискуссионный, и сейчас мы точно не можем ответить, будет он или нет. Однако если ситуация будет сохраняться такая, как сейчас, мы думаем, что все будет перенесено в одну волну летнюю», — сказал Музаев.