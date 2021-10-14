Анахайм, США, 14 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. «Анахайм Дакс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

D Ramey Logan «Анахайм»

В составе «Анахайма» шайбы забросили защитник Кевин Шаттенкирк и нападающие Мэйсон Мактавиш, Адам Хенрик и Рикард Ракелль.

В составе «Виннипега» единственную шайбу забросил нападающий Кайл Коннор.

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