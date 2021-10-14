Пермь, 14 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В учреждения культуры Перми по «Пушкинским картам» реализовано более 3 тысяч билетов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Kultura.orb.ru «Пушкинская карта»

На сегодняшний день муниципальные учреждения предлагают молодежи в рамках проекта посетить более 80 различных мероприятий. Как отметил начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации города Василий Головин, особой популярность у владельцев карт пользуется театр «У Моста».

Напомним, осенью 2021 года в России начал действовать проект для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинская карта». Карта является именной, ее номинал в 2020 году составляет 3 тыс. рублей, в 2021 году — 5 тыс. рублей. Эти средства можно потратить на посещение театров, музеев.