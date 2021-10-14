Москва, 14 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В ближайшие десятилетия мировая экономика никуда от углеводородов не уйдёт. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на панельной сессии форума «Российская энергетическая неделя».

Minenergo.gov.ru Александр Новак

«У нас, конечно, в мире существует сейчас много прогнозов относительно того, как будет меняться доля углеводородов на рынке. Сегодня она составляет порядка 85% в мире, нефть занимает около 31% в энергетическом балансе. Очевидно, что мы никуда не уйдём от углеводородов в ближайшие десятилетия, несмотря на прогнозы, которые очень разнятся по поводу будущего», — заявил Новак.

«Россия к оценке этих прогнозов подходит очень трезво, потому что мы думаем не только о хайпе относительно новых источников энергии, но и об энергобезопасности», — указал он.