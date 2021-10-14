«Думаем не только о хайпе» — Новак оценил будущее рынка углеводородов
Москва, 14 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В ближайшие десятилетия мировая экономика никуда от углеводородов не уйдёт. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на панельной сессии форума «Российская энергетическая неделя».
«У нас, конечно, в мире существует сейчас много прогнозов относительно того, как будет меняться доля углеводородов на рынке. Сегодня она составляет порядка 85% в мире, нефть занимает около 31% в энергетическом балансе. Очевидно, что мы никуда не уйдём от углеводородов в ближайшие десятилетия, несмотря на прогнозы, которые очень разнятся по поводу будущего», — заявил Новак.
«Россия к оценке этих прогнозов подходит очень трезво, потому что мы думаем не только о хайпе относительно новых источников энергии, но и об энергобезопасности», — указал он.