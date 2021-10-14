Пекин, 14 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Пуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-13» к орбитальной станции КНР намечен Китайским национальным космическим управлением (CNSA) на 16 октября. Об этом 14 октября заявил на пресс-конференции заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.

Красоткин Модель китайского космического корабля «Шэньчжоу»

«Мы собираемся осуществить пуск 16 октября в 00:23 по местному времени (19:23 мск, 15 октября)», — сказал он.

Также Сицян уточнил, что во время своего нахождения на околоземной орбите китайские космонавты несколько раз выйдут в открытый космос и также проведут несколько научных исследований.

При этом известно, что корабль запустят с космодрома Цзюцюань, который находится в северной части страны, на ракете-носителе «Чанчжэн-2-эф» (CZ-2F).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября стало известно, что австралийское космическое агентство заключило договор с Национальным аэрокосмическим агентством США (NASA) о создании ровера для осуществления научных исследований на поверхности Луны.