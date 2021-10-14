Берлин, 14 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Тюнинг-ателье Delta4x4 представило свою версию Mercedes-Benz G-Class, подготовленную для преодоления сурового бездорожья. Об этом сообщается на сайте компании.

Delta4x4 Mercedes-Benz G-Class от ателье Delta4x4

Специалисты компании подняли G-Wagon на 50 мм за счёт новой подвески от компании Bilstein. Также были увеличены колесные арки на 80 мм, чтобы можно было установить большие колеса.

Колесные диски модернизированного Mercedes-Benz G-Class можно «обуть» во внедорожные покрышки Mickey Thompson, Cooper и Yokohama.

Машина комплектуется 18-дюймовыми колесами с резиной 285/60 спереди и 305/60 сзади. Кроме того, предусмотрены варианты с колесами на 20, 22 и 23 дюйма.

Клиренс модели «подрастет» до 290 мм, если установить самые большие колеса. Также тюнеры добавили внедорожнику черный багажник на крышу и переднюю стойку из нержавеющей стали, выполненную в матовом чёрном цвете.

Ранее компания Mercedes-Maybach представила ограниченную серию S-Class под названием Edition 100, выпущенную в честь 100-летнего юбилея марки.

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