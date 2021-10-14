Ростов-на-Дону, 14 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Ростовской области до конца 2021 года будут достроены два мусороперерабатывающих завода. Такими планами поделился заместитель донского губернатора Игорь Сорокин с участниками Российского экологического форума в Подмосковье.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Отрасль обращения с ТКО развивается семимильными шагами. Ещё несколько лет назад на Дону не было ни одного МЭОКа (межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс. — Прим. ИА REGNUM), а в этом году начали работу сразу три — Волгодонской, первый и второй этапы Мясниковского и первый этап Неклиновского», — сказал Сорокин.

По его словами, до конца 2021 года будет завершено строительство третьего и четвертого этапа Мясниковского МЭОКа и второго этапа Неклиновского МЭОКа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о планах по строительству мусороперерабатывающих заводов в Ростовской области известно уже около десяти лет. Однако планы донских властей регулярно меняются. Первый объект — Новочеркасский МЭОК — якобы должен был начать работу в октябре 2018 года. Затем срок открытия был перенесён, а в донском министерстве жилищно-коммунального хозяйства заявляли о том, что в 2018 году достроят Волгодонский комплекс (он был введён в начале 2021 года), в 2019 году — семи предприятий.