Москва, 14 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Совместная работа по противодействию коронавирусу подтвердила истинный дух дружбы и партнёрства России и Китая. Об этом 14 сентября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии участникам 130-й Кантонской ярмарки и премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Истинный дух дружбы и партнерства подтвердило наше взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией», — сказал Мишустин.

По его словам, в сложный период две страны «протянули друг другу руку помощи». Так, на взаимной основе были направлены гуманитарные грузы и специалисты, а на территории КНР открылось производство российской вакцины «Спутник V».

Глава российского правительства напомнил, что в 2021 году отмечается двадцатилетие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, на основе которого выстроены отношения партнёрства и взаимодействия. По оценке Мишустина, сейчас отношения двух стран находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают развиваться.