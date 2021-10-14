Тбилиси, 14 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Грузии с января по сентябрь 2021 года составил $10 млрд, что на 22,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в предварительном отчёте Национальной службы статистики (Грузстат), опубликованном на сайте организации.

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По данным Грузстата, объём экспорта из Грузии за указанный период составил $3 млрд, что на 24% больше, чем в прошлом году. Объём импорта в страну вырос на 21,6% и составил $7 млрд.

Сообщается, что дефицит торгового баланса Грузии составил $4 млрд. Его доля в общем торговом обороте — 40,4%.

Напомним, в марте 2020 года, когда стали вводить карантинные ограничения, объёмы внешнеторгового оборота Грузии начали падать. Ситуация изменилась в лучшую сторону для страны с апреля 2021 года. Объемы экспорта, по данным Грузстата, растут в основном благодаря продаже за рубеж полезных ископаемых, вина и минеральной воды.