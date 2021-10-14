Москва, 14 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. К известию о том, что на портале Госуслуг в 2022 году появятся три новых суперсервиса, пользователи интернета отнеслись, в основном, настороженно. Особенно людям не понравилась приставка «супер».

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"Какая риторика интересная в последнее время прослеживается у чиновников — супер, мега, гипер… Ну, что за переукрашательства?» — замечает Михаил Максимов.

«Суперсервис! Это надо же такую чушь написать. Супер, блин, сервис», — поддерживает N.

«Очень полезно, для всех россиян. Они же постоянно возят грузы, мигрируют и заканчивают строительство капитальных домов. Прям даже не знаю что чаще…» — иронизирует Бобр.

«Безбумажные перевозки — это по электронным билетам? Так оно давно есть», — напоминает Андрей Никитчук.

«Безбумажные перевозки» — это комплекс сервисов, реализованных на одной платформе, где компания-перевозчик, либо физическое лицо получает возможность: Пользоваться личным кабинетом», — информирует Виктор Кочуков.

Напомним, о запуске о запуске трех новых суперсервисов на портале госуслуг сообщили в ТАСС со ссылкой на слова заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Анонсированы суперсервисы: «Трудовая миграция онлайн» (поиск вакансий, прохождение онлайн-интервью, заключение трудового договора), «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» (оформление электронных транспортных накладных, электронных путевых листов, специальных разрешений на перевозку грузов) и «Цифровое строительство» (получение комплекса услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства).