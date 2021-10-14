Иерусалим, , 10:50 — REGNUM Пресс-служба Армии обороны Израиля оставила без комментариев появившиеся в прессе сообщения об ударах, якобы нанесённых ВВС страны по району к юго-востоку от Пальмиры.

ВВС Израиля Idf.il

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«Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ», — сообщил в беседе с ТАСС представитель израильской армейской пресс-службы.

Напомним, ранее агентство SANA сообщило о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают ракетную атаку военно-воздушных сил Израиля к югу от сирийского города Пальмира. Огонь ведётся со стороны пограничного района Эт-Танф, где находится база с военнослужащими США и западной коалиции.

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По данным телеканала Al Hadath, удар израильские самолёты наносили по базе иранских беспилотников. В результате авиаударов ВВС Израиля по аэродрому Т-4 близ сирийской Пальмиры погибли по меньшей мере четыре бойца шиитских отрядов, сражающихся на стороне правительственных войск Сирии. Пока официального подтверждения этой информации не поступало.