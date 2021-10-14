Москва, 14 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Возможность досрочной сдачи Единого государственного экзамены (ЕГЭ) учащимися десятых классах является нецелесообразной. Об этом 14 октября заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями школьников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Число попыток просто так для сдачи не приводит ни к чему. У нас был эксперимент. Мы сделали волну сдачи в феврале по двум предметам», — сказал Музаев.

В итоге записались 66 человек, а пришла половина от них. При этом во всех регионах открывали центры сдачи экзаменов, привлекали на это ресурсы.