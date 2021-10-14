Москва, 14 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Рособрнадзор предложил Минпросвещения РФ вернуться к формату сдачи ОГЭ, который существовал до пандемии коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM ОГЭ

«Мы видим, что весь год прошлый выпуск надеялся на то, что экзамены отменят. <…> Сейчас объявлять о том, что не будет экзаменов, я не хочу. Наше предложение, которое мы отдали на рассмотрение <…> министерству просвещения, — вернуться к порядкам, которые были», — сказал Музаев.

Он пояснил, что речь идёт о формуле «два обязательных предмета и два предмета по выбору».