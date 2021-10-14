Москва, 14 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В рамках проекта «Завтрак с наставником» клуба «Эльбрус» победители конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» встречаются с руководителями федерального и регионального уровней и в формате живого общения «без галстуков» перенимают опыт от наставников. 13 октября состоялась встреча с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским.

АНО «Россия — страна возможностей» Клуб Эльбрус

Участники обсудили с главой крупнейшей телекоммуникационной компании современные тренды, темпы цифровизации страны и отдельных предприятий, особенности подключения к интернету в разных регионах страны.

«По мере продвижения цивилизации в цифровые технологии, как всегда, с удобствами появляются и риски: это и преступная деятельность, и интерес различных спецслужб. И, конечно, Россия со стороны государства и бизнеса должна находится в актуальном состоянии, быть готова обеспечить защиту своих интересов», — поделился президент ПАО «Ростелеком"Михаил Осеевский.

Победитель конкурса «Лидеры России», советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев отметил, что встреча с президентом компании «Ростелеком», наставником конкурса «Лидеры России» Михаилом Осеевским носила очень прикладной характер: вместе с конкретными вопросами обсуждались интересные проекты для компании, перспективные разработки и технологии. Отдельной частью встречи стал разбор самых актуальных кейсов кибербезопасности из федеральной повестки вместе с профильными специалистами «Ростелеком-Солар».

На встрече лидеры также подняли тему перспективного развития электронного голосования. Михаил Осеевский отметил, что «Ростелеком» уже имеет решение с использованием технологии Blockchain, которое показало себя на прошедших выборах. Вместе с этим фактором, который будет иметь особенное значение при развитии системы, является вопрос доверия людей к самому формату и результатам электронного голосования.

В рамках завтрака Лидеры России задали главе ПАО «Ростелеком» интересующие их вопросы, а некоторые рассказали о своей деятельности в сфере цифровизации.

Модератором встречи выступила победительница конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг., заместитель директора департамента розничного бизнеса Всероссийского банка развития регионов Кристина Коцкая: «Очень насыщенная и продуктивная встреча. Я и участники остались под большим впечатлением. Михаил Осеевский открыто делился как трендами цифрового мира, так и личным управленческим опытом, что было ценно. Презентация и диалог с вице-президентом по кибербезопасности — это не только познавательно, но и серьезный шаг к пересмотру собственного подхода к использованию гаджетов».

Основная цель и задача проекта «Завтрак с наставником» — это создание неформальной площадки для общения и обмена опытом наставников и победителей конкурса «Лидеры России», предполагающей новый формат взаимодействия. В процессе таких встреч происходит обсуждение самого широкого круга вопросов — от перспектив развития отрасли, региона, страны, до практик личностного и профессионального роста.

«Сегодня мы были свидетелями того, насколько важен проект «Завтрак с наставником». Встреча с Михаилом Эдуардовичем стала великолепной возможностью: мы получили очень интересную практическую дискуссию на тему существующих и перспективных трендов цифровизации из первых уст, и, что особенно ценно, — жизненные принципы и опыт лидерства от нашего наставника. Что же касается темы кибербезопасности, которую мы обсуждали с Игорем Ляпуновым, так это стало особым откровением для многих»,— рассказал вице-президент, директор макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

Проведение таких мероприятий способствует не только созданию доверительных и открытых отношений, координации в ходе свободного диалога позиций по тем или иным вопросам, но и выработке новых эффективных решений для профессиональной и общественной жизни участников, реализации новых проектов. Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» отмечают, что основная ценность для них — это встречи с наставниками и возможность получать самую актуальную информацию напрямую от ведущих руководителей.