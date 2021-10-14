Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM После выдачи властями США визы на въезд российскому дипломату стал возможен приезд в Москву заместителя американского госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд. Об этом 14 октября рассказала на брифинге на полях III Евразийского женского форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Хотела бы напомнить, что приезд Виктории Нуланд, которая фигурировала в российском стоп-листе ‑ и нужно подчеркнуть, что это ответный, а не инициативный стоп-лист, — стал возможен после того, как американская сторона выдала визу российскому дипломату, которому неоднократно отказывали во въезде в Соединенные Штаты Америки по служебной необходимости», — сказала Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва оценивает переговоры с Нуланд, которые прошли 12 октября в российском внешнеполитическом ведомстве, как своевременные и откровенные, «без сглаживания острых углов по многочисленным проблемам».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в некоторых вопросах российско-американских отношений появились подвижки после визита в Москву заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.