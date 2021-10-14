Москва, 14 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Выполнение работ по сервисному сопровождению и развитию подсистем федеральной информсистемы «Соцстрах» и связанного с ними прикладного программного обеспечения оценили почти в 2 млрд рублей. Именно на такую сумму Фонд социального страхования РФ объявил открытый конкурс, итоги которого подведут 17 ноября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

perspec_photo88 Информационная безопасность

Максимальная цена контракта составит 1 996 735 592 рубля. Средства на его оплату предусмотрены в бюджете фонда «в пределах лимитов бюджетных обязательств».

Работы должны быть завершены до 31 декабря 2022 года.

В техзадании уточняется, что в составе фонда — центральный аппарат, два ЦОД, центр технологического обеспечения производственных процессов в Крыму и территориальные органы фонда на всей территории страны — в целом свыше 2000 подразделений.

Напомним, в 2020 году на доработку информационной системы «Налог-сервис» запланировали 9,5 млрд рублей. Контракт был подписан на 8,75 млрд рублей.