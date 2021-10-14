Пенза, 14 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Пензенской области по итогам девяти месяцев текущего года зарегистрировали 145 преступлений коррупционной направленности, что превышает показатель аналогичного периода 2020 года на 38,1%. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, на 25% возросло число лиц, совершивших подобные преступления (85 против 68 за 9 месяцев в 2020 году).

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Наибольшее количество коррупционных преступлений выявлено органами внутренних дел (75,2%) и федеральной службой безопасности (14,5%).

Ущерб от коррупционных преступлений составил более 45,4 млн рублей, из которых добровольно возмещено свыше 1,3 млн рублей. Органами предварительного расследования наложен арест на имущество общей стоимостью более 45,3 млн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области, а полугодие 2021 года удалось возместить более 225 млн рублей, или 96,5% от суммы причиненного ущерба. По оконченным уголовных делам арестовано имущество почти на 10 млн рублей. Завершено расследование 60 преступлений, совершенных в прошлые годы.

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