Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Калининском районе Санкт-Петербурга многодетного отца ранили в бедро из травматического оружия, когда он конфликтовал с соседом из-за ночного шума. Об этом инциденте 14 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Stanislav S. Yanchenko Травматический пистолет

Конфликт между соседями произошел вечером 13 октября. 42-летний многодетный отец и его 47-летний сосед, бывший сотрудник охранной фирмы, уже несколько раз ссорились из-за ночного шума. Однако на этот раз конфликт достиг своего апогея. Старший из соседей выхватил свой травматический пистолет МР-80ВТ и выстрелил в ногу оппоненту.

«Раненый госпитализирован в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии. Стрелок задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Травматический пистолет изъят», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.