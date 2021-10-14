Горно-Алтайск, 14 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Республике Алтай с начала года телефонные мошенники похитили у жителей 35 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, факты обмана граждан фиксируются практически ежедневно.

Телефонный мошенник

Всего на территории республики зафиксировано 635 дистанционных преступлений, в том числе 305 мошенничеств и 216 краж с банковских карт. Наиболее часто жертвами аферистов становятся жители Горно-Алтайска и Майминского района.

При этом раскрываемость в подобных случаях составляет лишь 48%. Что, впрочем, почти вдвое превышает средние показатели по стране — 26%.

«В результате проведенных мероприятий удалось направить в суд с обвинительным заключением 299 уголовных дел, установлено 251 лицо, обвиняемое в совершении преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий», — отметили в ведомстве.