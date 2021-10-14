Джакарта, 14 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Индонезия предлагает три направления для укрепления экономических отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщает Kompas.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

Пункты были озвучены министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на бизнес-форуме Индонезия — Латинская Америка и Карибский бассейн 14 октября.

По словам главы МИД Индонезии, политика ограничений из-за пандемии препятствовала прямому деловому взаимодействию и перемещению людей. Однако все стороны должны предпринять серьезные шаги для создания безопасных коридоров.

Ретно Марсуди заявила, что необходимо изучить возможность признания сертификатов о вакцинации между Индонезией и странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

Глава МИД Индонезии также выступила за углубление сотрудничества в области творческой индустрии и цифровой экономики.

Индонезия также намерена установить партнерские отношения по вопросам устойчивости экономики. Государство поощряет развитие системы для электромобилей с использованием возобновляемых источников энергии, включая биотопливо и солнечные панели.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии издало новые правила, касающиеся протокола здравоохранения во время пандемии.